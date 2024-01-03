منتخبنا الوطني يخوض أولى وحداته التدريبية في أبو ظبي

2024-01-03 12:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

خاض منتخبنا الوطني صباح اليوم الأربعاء، أولى وحداته التدريبية في معسكره المقام في أبو ظبي الإماراتية، تحضيراً لمواجهة كوريا الجنوبية السبت المقبل في لقاء ودي استعداداً لنهائيات أمم آسيا في قطر .

وشهدت التدريبات تواجد جميع اللاعبين وبإشراف مباشر من المدرب الإسباني خيسوس كاساس الذي أصر على ضرورة التحضير المبكر قبل الدخول في غمار المنافسات الرسمية.

ويستمر معسكر أبو ظبي، لغاية الثاني عشر من الشهر الحالي، ثم يتوجه وفد المنتخب إلى العاصمة القطرية الدوحة، لخوض نهائيات آسيا بعد أن أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا.