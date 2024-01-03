رئيس مجلس النواب بالإنابة يفصح عن ذمته المالية

2024-01-03 12:26:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن إفصاح رئيس مجلس النوَّاب بالإنابة محسن المندلاوي عن ذمَّته الماليَّة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دائرة الوقاية في الهيئة تلقَّت استمارة الكشف الخاصَّة برئيس مجلس النوَّاب بالإنابة محسن المندلاوي للإفصاح عن الذمَّة الماليَّة للعام الحالي 2024".

وأعلنت الهيئة، أمس الثلاثاء عن إفصاح رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة والملاك المُتقدّم فيها عن ذممهم الماليَّة.