2024-01-03 12:50:27 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم الأربعاء (3 كانون الثاني 2024)، إن الكرد مازلوا مؤثرين في نينوى، وأن المحافظة تشكل أهمية كبيرة لهم ضمن المجالس المحليّة.

وبيّن شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم" أن "الكرد سيحصلون على منصب رئيس مجلس المحافظة أو نائب المحافظ كحد أدنى، وفقا لما حصلوا عليه من مقاعد في مجلس محافظة نينوى".

وأضاف، أن "نينوى ماتزال تشكل أهمية كبيرة للحزب الديمقراطي، ومازلنا نفاوض من منطلق القوة، خاصة وأنه لا توجد كتلة سياسية حققت الأغلبية التي تتيح لها تشكيل الحكومة المحلية بمفردها، وبالتالي الجميع سيحتاجنا لتحقيق الأغلبية".

وأشار شعبان إلى أنه "في محافظات صلاح الدين وديالى، يجب احترام الهوية الكردية في المناطق التي يسكنها الكرد ويكون مسؤوليها الإداريين من المكون الكردي، كما يجب إعطاء المكون المناصب التي تتناسب مع حجمه".

ووفقًا للنتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فقد حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 4 مقاعد في مجلس محافزة نينوى بينما تصدرت قائمة نينوى لأهلها عدد المقاعد بفوزها بخمسة مقاعد في الانتخابات المحلية التي جرت في الثامن عشر من كانون الأول للعام الماضي.