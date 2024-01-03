التخطيط: تشكيل لجان مشتركة لضبط استيراد الألعاب النارية

2024-01-03 12:58:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ كرار خليل

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، تشكيل لجان مشتركة مع وزارتي الداخلية والتجارة والمنافذ الحدودية لضبط استيراد الألعاب النارية.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك لجاناً مشتركة بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وبين وزارتي الداخلية والتجارة، تهدف لضبط استيراد الألعاب النارية وما يرتبط بها من مواد تسبب الضرر والخطر على المواطنين".

وأوضح، أن "اللجان تعمل على وضع المعايير والضوابط لضمان آلية استيراد تلك المواد"، مؤكداً "وجود تنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية بخصوص دخول الألعاب النارية الى البلاد".