بغداد.. مقتل شخص بسلاح شقيقه والقبض على موظف سرق سيارة

2024-01-03 13:04:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأربعاء، بمقتل شخص على يد شقيقه بسبب خلافات عائلية، فيما تم إلقاء القبض على أربعة من مروجي المواد المخدرة، واعتقال موظف حكومي متهم بالسرقة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خلافاً عائلياً بين شقيقين أحدهم موظف في وزارة الصناعة في حي الأمين شرقي بغداد، تطورت إلى قيام الموظف باستخدام سلاحاً نوع كلاشنكوف وقام بإطلاق النار على شقيقه ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأشار إلى أن "القاتل لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما قامت قوة أمنية بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وتم فتح تحقيق بالحادث".

من جانب آخر، ألقت قوة أمنية القبض على أربةع أشخاص تولد 2001 و2002 وضبطت بحوزتهم 8 أكياس و10 غرامات من مادة الكرستال المخدرة في جانب الكرخ من بغداد.

وتابع المصدر أنه تم نصب كمين محكم في منطقة البياع والقبض على موظف في وزارة الصحة متهم وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات لسرقته عجلة نوع "كيا".