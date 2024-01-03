2024-01-03 13:16:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعت الاتحادات والجمعيات والمنظمات المدنية والنقابات المهنية في اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية إلى إبعاد الميليشيات المسلحة من الساحة العسكرية العراقية على اعتبار أنها غير مدرجة ضمن منظومة الدفاع الرسمية، وفتح تحقيق "جدي" معها في الهجمات التي شنتها بالطائرات المسيرة المفخخة على الإقليم.

وخلال مؤتمر صحفي أدانت تلك الكيانات في بيان، و "بشدة" تلك الهجمات والضغوط السياسية التي يتعرض لها اقليم كوردستان، محملين الحكومة الاتحادية المسؤولية الكاملة لما يجري.

وقال البيان إنه "مع احتدام الصراعات الإقليمية والدولية، واندلاع الحرب، وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فإنه للأسف نشاهد أعداء الوطن وإقليم كوردستان يستهدفوننا بطرق سياسية ومالية شتى، حتى وصل بهم الأمر إلى شن هجمات بالطائرات المسيّرة على المطارات ومقرات بيشمركة كوردستان".

واعتبر البيان أن تلك الهجمات تهدف الى تقويض أمن واستقرار إقليم كوردستان، منددا بكل المحاولات الرامية لتحقيق هذا الغرض.

وأضافت تلك الكيانات أنه "لمنع هذه الهجمات والسيطرة عليها، ندعو الحكومة العراقية إلى إخراج هذه الميليشيات المسلحة من الساحة العسكرية العراقية، واجراء تحقيق جدي معها في تلك الحوادث".

كما دعا البيان المجتمع الدولي والسفارات والقنصليات وقوات التحالف المناهض لداعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى "مساندة ودعم ومساعدة اقليم كوردستان في حماية نفسه من هذه الهجمات".