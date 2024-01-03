العراق يسعى لزيادة نفطية تصل لـ 6 ملايين برميل يوميا واستئناف صادرات كوردستان

2024-01-03 13:30:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني،يوم الأربعاء، الوزارة تعمل على تعزيز مشاريع ادامة وزيادة الانتاج النفطي ، وتنفيذ متطلبات الخطة الخمسية وصولاً الى معدل إنتاج بـ6 ملايين برميل يوميا.

جاء ذلك في كلمة له خلال ترؤسه الاجتماع القيادي للعمليات داخل الوزارة.

وفي قطاع التصفية قال الوزير: حققنا زيادة كبيرة في الانتاج ، ونخطط للوصول الى الاكتفاء الذاتي ، وإيقاف الاستيراد ، وسوف تشهد الفترة المقبلة أنجاز عدداً من المشاريع الواعدة التي تحقق أهدافنا .

وأضاف "نجحنا في تعزيز مشاريع إستثمار الغاز المصاحب ، وشهدت الفترة الماضية زيادة في كميات الغاز المستثمر من الحقول النفطية ، وسوف يشهد هذا العام أضافة (200 )مقمق من الحقول المستثمرة ضمن مهام عمل شركة غاز البصرة ، فضلاً عن الزيادات الواعدة من حقول شركتي نفط ميسان وذي قار .

واستطرد عبد الغني قائلا: نعمل على إعادة استئناف تصدير النفط الخام عبر المنفذ الشمالي ، لتعزيز الإيرادات المالية لدعم خزينة الدولة، في إشارة إلى اقليم كوردستان.

وتابع بالقول إن الوزارة حققت في عام 2023 زيادة في الإيرادات المالية عن المخطط لها ، ونأمل تحقيق المزيد خلال العام الجديد .