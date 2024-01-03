سياحة زاخو: قرابة 53 ألف سائح زاروا المدينة خلال العام 2023

2024-01-03 13:38:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت دائرة السياحة في إدارة زاخو المستقلة، يوم الأربعاء، بأن عدد السياح الذين زاروا المدينة خلال العام 2023، بلغ قرابة 53 ألف سائح، مبينة أنها ستطلق مجموعة من المشاريع من ضمنها إكمال مشروع كورنيش زاخو.

وقال مدير سياحة زاخو جيايي أمين، في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر الدائرة، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "عدد السياح القادمين لأغراض السياحة إلى زاخو، وصل إلى 52,600 سائح خلال عام 2023".

وأضاف أمين أن "عدد السياح الذين شاركوا في احتفالية رأس السنة، التي استمرت عشرة أيام بلغ أكثر من 97,000 سائح قادمين من محافظات الإقليم، بالإضافة إلى بقية محافظات العراق وكذلك من تركيا".

وأكد أمين أن "ادارة زاخو حققت أهدافها خلال هذا العام من خلال إنعاش قطاع السياحة وجذب الزوار إلى المنطقة، خاصة بعد حادثة قصف مصيف برخي التي أسفرت عن وفاة العديد من السياح".

وأشار مدير سياحة زاخو إلى أن "استقرار الأمن والسلام في المنطقة جعل من مدينة زاخو وجهة مثيرة للإهتمام للسياح خلال العام 2023"، مشيراً إلى "إطلاق عدة مشاريع سياحية في العام 2024، ومن بينها بدء مشروع المرحلة الثانية لتطوير كورنيش زاخو".