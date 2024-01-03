محافظة عراقية تعلن إنهاء 3 ظواهر سلبية خلال 2023: كان العام الأفضل بعد 2003

2024-01-03 13:42:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشفت مديرية شؤون العشائر في محافظة ديالى، اليوم الاربعاء (3 كانون الثاني 2024)، عن اجمالي انجازاتها في العام 2023، فيما أشارت الى انهاء ثلاث ظواهر سلبية.

وقال مدير شؤون العشائر في ديالى العميد علي محمود الربيعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مديرية شؤون العشائر لعبت دورًا محوريًا في مشهد ديالى؛ بسبب ما تشكله من عنوان داعم للاستقرار وتعاون النخب العشائرية في مواجهة الكثير من القضايا المعقدة والحساسة".

وأضاف، أن "شؤون العشائر وبالتنسيق مع الاجهزة الأمنية نجحت في إعادة قرابة 800 أسرة نازحة الى 16 منطقة في ديالى خلال 2023 بالإضافة الى حسم العشرات من النزاعات"، لافتا الى، أن "ديالى هي الأوسع على مستوى المحافظات بملف النزاعات العشائرية".

واشار الربيعي الى، أن "شؤون العشائر نجحت من خلال جهود استثنائية في الاقتراب من انهاء 3 ظواهر سلبية، أبرزها الدكة العشائرية، والابتزاز الالكتروني، فضلا عن دعم مواقف موحدة حيال البراءة من المتاجرين بالمخدرات والمغالاة بالفصول العشائرية".

وتابع، أن "عشائر ديالى لعبت دوراً محوريًا في مواجهة الفتن التي حاولت التنظيمات الارهابية اثارتها من خلال المجازر بحق الأبرياء"، مؤكدا أن "العام 2023 هو الافضل بعد 2003 في مستوى الاستقرار الامني".

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية شؤون العشائر، عدم تسجيل أي دكة عشائرية في محافظة ديالى خلال عام 2023.

وقال مدير شؤون العشائر في ديالى العميد علي محمود الربيعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" ديالى لم تسجل أي حادثة دكة عشائرية خلال 2023 وفق السجلات الأمنية في حدث مهم قياسًا بالمحافظات الاخرى التي تعاني من هذه الظاهرة بشكل لافت في السنوات الأخيرة".

واضاف، إن" هناك ثلاثة قرارات للنخب العشائرية في ديالى كانت وراء احتواء الدكة ابرزها تجريمها ودعم الأجهزة الامنية في اخذ دورها في تعقب الجناة واطلاق ندوات لتاكيد موقف كل العشائر برفض ظاهرة الدكة لما تسببه من زعزعة للأمن والاستقرار وتهديد ارواح المدنيين".

واشار الربيعي الى ان" جهود النخب العشائرية من شيوخ ووجهاء كانت لها ثقل اجتماعي كبير في دعم الاستقرار خاصة في النزاعات التي تحدث بين فترة واخرى من اجل احتوائها بشكل مباشر وعدم السماح باي تداعيات تخرج خارج نطاق السيطرة".