الإطار يقرر استبدال جميع المحافظين وقيادي فيه يتحفظ: شطب لرغبة الجماهير

2024-01-03 13:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف رئيس تحالف "تصميم"، القيادي في الإطار التنسيقي، النائب عامر الفايز، يوم الأربعاء، أن أغلبية قادة الإطار قرروا استبدال جميع المحافظين الحاليين واستبدالهم بوجوه جديدة، معتبراً هذا القرار غير ديمقراطي و"شطبا" لرغبة جماهير المحافظات.

وقال الفايز، وهو نائب عن محافظة البصرة، لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي عقد مساء أمس الثلاثاء اجتماعاً واتخذ قراراً بالأغلبية وليس بالإجماع، على عدم التجديد للجميع المحافظين واستبدالهم في المرحلة الجديدة".

لكن الفايز رأى أن "المحافظ الذين يستطيع الحصول على النصف زائد واحد من أصوات أعضاء مجلس المحافظة بإمكانه البقاء في منصبه، بما بذلك محافظ البصرة أسعد العيداني والذي هو جزء من الإطار التنسيقي".

وختم بالقول "لقد تحفظت على قرار الإطار بالاستبدال لأن المحافظين الناجحين لا يوجد مبرر لاستبدالهم، كما أنهم تم انتخابهم من قبل جمهور المحافظة ولذا ليس من الحق، وليس من الديمقراطية شطب رؤية ورغبة الجماهير بقرار سياسي".

ومساء أمس الثلاثاء، عقد قادة الإطار التنسيقي اجتماعاً بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة تشكيل الحكومات المحلية.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع يناقش إمكانية الإبقاء على بعض المحافظين الحاليين بعد تقييمهم".

وكان الإطار التنسيقي، قد أعلن يوم الأربعاء، 20 كانون الأول/ ديسمبر 2023، عن تشكيل "كتلة الإطار" في جميع المحافظات للإسراع بتشكيل المجالس المحلية لتقديم الخدمات استمراراً واستكمالا ً لجهود الحكومة الاتحادية التي تميزت بها طيلة السنة الماضية.