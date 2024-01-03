2024-01-03 13:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الأربعاء، عن تفاصيل حادثة اختطاف وقتل شاب في أطراف ناحية كنعان ضمن محافظة ديالى.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة مسلحة تستقل عجلتين اقتادت الشاب (محمد قاسم العبادي) من منزله في قرية (اللقمانية) ضمن حدود ناحية هبهب (18كم شمال غرب بعقوبة) دون معرفة هوية القوة المسلحة حتى الآن".

وأضاف المصدر، أن "المغدور يعمل مدرساً ويبلغ من العمر 30 عاماً، وأسباب اختطافه واغتياله ما تزال غامضة وقيد التحقيق الأمني".

وعثرت الأجهزة الأمنية، على جثة المغدور "محمد العبادي"، الذي اختطف أمس الثلاثاء، مرمية على جانب طريق زراعي في أطراف ناحية كنعان شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، و وجدت عليها آثار كدمات.