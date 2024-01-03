2024-01-03 14:04:00 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أعلن وزير الصناعة خالد بتال، اليوم الأربعاء، قرب توقيع عقد جديد يخص منظومة الطاقة الشمسية، فيما أشار الى تشكيل فريق وزاري لإسناد وزارة الكهرباء استعداداً للصيف المقبل.

وقال بتال في كلمة له خلال زيارته شركة الزوراء العامة، بحضور مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "إننا زرنا اليوم شركة الزوراء العامة وهي متخصصة بأمور الكهرباء المتضمنة فحص محولات القدرة وخطوط نقل الكهرباء"، مبيناً أن "الشركة تمتلك بنى تحتية وأجهزة متطورة ولديها عقد مع شركة سيمنز الألمانية وتوقف العقد عام 2019، والآن وجهنا بإعادة تفعيل العقد للتواصل مع الشركة والشركات المعنية الأخرى".

وأضاف أن "لدى الشركة مشكلة في تسويق منتجاتها والحصول على عقود سواء من وزارات الدولة أو القطاع الخاص"، لافتاً الى "أننا عقدنا اجتماعاً مع مجلس إدارة الشركة ووجهنا بضرورة تسويق إنتاج الشركة الى القطاع الخاص والوزارات المعنية وهي النفط والكهرباء".

وأكد "أننا سنعمل على بعض الإشكاليات في القريب العاجل"، متوقعاً أن "تقترب شركة الزوراء خلال العامين المقبلين من الربحية إن لم تتحول إلى الربحية".

وتابع أن "هناك موقع التحدي والذي يختص بصناعة ألواح الطاقة الشمسية ،كما هو معروف التوجه نحو الطاقة النظيفة، وهناك عقود وقعت من قبل وزارة الكهرباء لإنتاج الطاقة بحدود 7000 ميغاواط وعقود أخرى وقعت بحدود 2000 ميغاواط أو أكثر والتي تحتاج إلى خلايا توليد الطاقة الشمسية"، موضحاً أن "الشركة تحتوي على منظومة طاقة شمسية من صناعتها".

وأكد أن "هناك عقداً في طور التوقيع أعلن عنه في منتدى البصرة الذي عقد في بداية الشهر الماضي، وهنالك خطوات متسارعة لتوقيع هذا العقد قريباً"، لافتاً الى أن "هناك مشكلة في أحد المصانع لموقع المنصور بشأن ارتباطه بالشركة العامة للصناعات الغذائية أو في شركة الزوراء، وسنعمل عن حلها".

وأكد أن "شركة الزوراء من الشركات التي من الممكن أن تنهض في الفترة القريبة القادمة"، موضحاً أنه "تم تشكيل فريق من الوزارة وشركة الزوراء والشركات ذات العلاقة الأخرى وشركات صناعات كهربائية ديالى وبجهد وطني لدعم وزارة الكهرباء في التهيئة إلى الصيف المقبل بتصليح المحطات والمولدات إضافة الى توفير تفاصيل أخرى في قطاع الإنتاج والتوزيع".

وذكر أن "هذا الفريق سيكون جاهزاً خلال الفترة القريبة القادمة لإسناد وزارة الكهرباء ويكون تحت إمرتها".