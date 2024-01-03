سبعة بنود مهمة في جدول أعمال عمومية الطائرة

2024-01-03 14:04:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

يعقد الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة اجتماعه الاعتيادي للهيئة العامة يوم الجمعة المقبل لمناقشة عدة أمور إدارية ومالية الخاصة بالعام الجديد واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وقال مدير المكتب الإعلامي لاتحاد اللعبة عباس هندي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء :إن" الاجتماع سيناقش سبعة بنود مهمة ومجدولة ،أولها عرض الحسابات الختامية لعام 2023 المدققة من قبل مدقق قانوني مجاز لغرض المصادقة عليها، وعرض الخطة السنوية لعام 2024 لغرض المصادقة عليها وكذلك عرض الميزانية التخمينية للعام الحالي ".

وأضاف هندي أن" الاجتماع سيصوت على انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة النسوية ، بالإضافة الى إعادة تشكيل لجنة الأخلاقيات ولجنة التحكيم واللجنة الانتخابية والاستئناف والانضباط".

وتابع هندي أن" الهيئة العامة ستقوم بعرض لائحة لجنة الانضباط لغرض المصادقة عليها ، وكذلك إجراء التصويت السري على إعفاء عدد من أعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد بناءً على المقترح المقدم من ثلاثة أعضاء من الهيئة العامة ".