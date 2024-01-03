2024-01-03 15:08:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير الاستشاري حيدر عبد الجبار البطاط، اليوم الأربعاء (3 كانون الثاني 2024)، أن العراق مقبل على شحة كبيرة في المياه وصيف ساخن سيقلل من حصة الفرد العراقي.

وقال البطاط في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة النفط ستقوم بزيادة الرقع الاستكشافية وستنطلق جولات التراخيص السادسة، وهذا سيؤثر على المياه بشكل كبير".

وأضاف، أن "المطلوب هو إعادة النظر بجولات التراخيص بما يتناسب مع كميات المياه التي ستذهب للحفر واحتياجات الآبار النفطية".

وأشار البطاط إلى أن "زيادة عملية الاستخراج النفطي ستؤدي لزيادة الاحتباس الحراري وزيادة الانبعاثات الكاربونية".

وفي أيلول الماضي، قال عبد الغني، في معرض ومؤتمر العراق الدولي الأول للمشاريع النفطية وجولات التراخيص، إن "العراق قطع اشواطاً كبيرة في تعزيز مجالات الاستثمار في قطاع النفط من خلال جولات التراخيص البترولية ابتداء من الجولة الأولى الى الجولة الخامسة التي تم توقيع عقودها مع بداية تشكيل هذه الحكومة وارتفع الاحتياطي العراقي من النفط والغاز بمقدار 6 مليارات برميل نفط واحتياطات الغاز 32 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز".

وفيما يخص شح المياه، أعلن وزير الموارد المائية عون دياب منتصف الشهر الماضي، أن العام 2022 كان أسوأ عاما بالنسبة لتوفر الماء ونفكر بطرق ترشيدها.