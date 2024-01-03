لأول مرة .. إصلاحيات كوردستان تطبق نظام "الإفراج المنزلي" لعشرات السجناء مقابل كفالة

2024-01-03 15:14:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الإصلاحيات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تطبيقها نظام "الإجازة المنزلية" بشكل مؤقت لـ 278 نزيلا مقابل كفالة وذلك خلال العام 2023، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ ذلك على المستوى المنطقة.

والإجازة المنزلية المعمول بها في اصلاحيات الإقليم هو أن يقوم أحد أفراد أُسرة السجين بتكفله مالياً مقابل الإفراج لبضعة أيام. وتشترط الكفالة على أن يقضي الكفيل مدة الحكم في حال اختفاء او وفاة او هروب السجين.

وقال مدير عام الإصلاحيات في الإقليم إحسان عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن إجمالي عدد المحكومين الذين عملوا كعمال نظافة و بمحال تجارية في الإصلاحيات بلغ 599 نزيلا.

وأضاف أن تصريح العودة إلى المنزل أو ما تُسمى "الإجازة المنزلية" تمّ تطبيقه لأول مرة على مستوى اقليم كوردستان وباقي أجزاء العراق والمنطقة بأسرها حيث عاد 287 شخصاً إلى منازلهم بكفالة في العام الماضي".

وتابع عبد الرحمن بالقول، إن 5716 نزيلا أجروا (الخلوة الشرعية)، ما يعني أن الأُسر اجتمعت داخل السجون أي من خلال إعداد أماكن خاصة لها، وتحت المراقبة.