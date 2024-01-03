2024-01-03 15:28:00 - المصدر: واع

بغداد – واع - نصار الحاج

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، جاهزيتها لبناء أكشاك جديدة لتشغيل العاطلين، فيما حددت شرطاً لمنحها.

وقال المستشار الإعلامي لوزارة العمل كاظم العطواني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة أطلقت في السنوات الماضية خطة كبيرة لبناء أكشاك عصرية في عدد من المحافظات، وكانت تجربة مهمة لتشغيل العاطلين عن العمل واستغناء بعض الشباب عن الرعاية في سبيل إيجاد فرصة عمل كريمة".

وأضاف أنه "رغم أهمية الخطوة إلا أنها لم تلقَ النجاح المنتظر، إذ لا تزال الكثير من الأكشاك شاغرة لغاية اليوم، حيث يرفض بعض الشباب العمل ويفضلون البقاء على الإعانات الاجتماعية".

وأشار الى أن "الوزارة على استعداد تام لبناء أكشاك جديدة بغية تشغيل الشباب وإيجاد أماكن عمل لهم إذا تطلب الأمر ذلك، شريطة التزام مستلميها بتشغيلها وكسب الرزق لهم ولعوائلهم".