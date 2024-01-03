الأنبار تعلن أبرز المشاريع المنفذة في راوة

2024-01-03 15:44:01 - المصدر: واع

الأنبار ـ واع ـ أحمد الدليمي

أعلنت مديرية بلدية قضاء راوة، اليوم الأربعاء، نسب الإنجاز للمشاريع المنفذة في القضاء في العام 2023، فيما أشارت الى الإعلان عن مشاريع ضمن العام الحالي.

وقال مدير بلدية قضاء راوة مهند أكرم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المشاريع التي تم تنفيذها خلال عام 2023، تضمنت مشروع إنشاء شارع صناعي بنسبة 35‎ بالمئة، فضلاً عن مشروع إنشاء كراج ورشة دائرة الماء بنسبة 37‎ بالمئة وإنشاء بناية البريد في القضاء بنسبة 25‎ بالمئة، وكذلك إنشاء سياج لدائرة الكهرباء بنسبة 26 بالمئة".‎

وأضاف، أن "المشاريع شملت أيضاً إنشاء مستشفى سعة 25 سريراً ضمن صندوق الإعمار، وإنشاء مدرسة سعة 18 صفاً في إعدادية راوة للبنين وبلغت نسبة الإنجاز فيها 48 بالمئة، ومدارس أخرى منها المدرسة المهنية سعة 18 صفاً ووصلت نسب الإنجاز فيها الى 45 بالمئة، وكذلك مدرستين ضمن القرض الصيني وصلت نسبة الإنجاز فيها الى 60 بالمئة".

وتابع، أن "من بين المشاريع، إنشاء شوارع المجمع الحكومي بنسبة 75 بالمئة وبناية مفرزة الدفاع المدني بنسبة 40 بالمئة، علاوة على إنشاء ورشة كهرباء ضمن تمويل Undp وبلغت نسبة الإنجاز فيها 46 بالمئة، الى جانب إنشاء مدرسة السماح في قرية العجامية بتمويل Undp وبنسبة 100%".

وأكد، أن "هناك مشاريع أخرى سيتم الإعلان عنها ضمن العام الحالي 2024".