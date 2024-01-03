خلال أسبوع.. انتخاب رئيس الغرف التجارية في إقليم كوردستان

2024-01-03 15:48:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر كوردي مطلع، اليوم الأربعاء، عن البدء بانتخاب رئيس ونواب رئيس غرف تجارة إقليم كوردستان اعتباراً من اليوم وحتى الأسبوع المقبل.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إنه "ستبدأ عصر اليوم عملية الانتخاب في محافظة حلبجة، ثم السليمانية يوم الخميس، ودهوك في السابع من الشهر الجاري، وأربيل في الثامن من كانون الثاني/ يناير الجاري".

يشار إلى أن انتخابات أعضاء غرف تجارة إقليم كوردستان جرت في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.