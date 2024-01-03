2024-01-03 15:54:47 - المصدر: Basat

الدكتور Basat: "تركيا ستبقى مركزًا عالميًا للجراحات التجميلية في عام 2024"

تشهد السياحة العلاجية في تركيا طفرة، يقودها الطلب على الجراحات التجميلية مثل تجميل الأم، وشد المؤخرة البرازيلي، وشد البطن، وشفط الدهون، وتجميل الأنف، وتجميل الثدي. يسلط الدكتور Salih Onur Basat، جراح التجميل المشهود له، الضوء على هذه الإجراءات الشاملة، مشيرًا إلى أن الطلب على مثل هذه العمليات سيزداد أكثر في عام 2024.

ISTANBUL-يخطو قطاع السياحة الصحية في تركيا خطوات ملحوظة. وفقًا لتقرير تقييم قطاع السياحة لعام 2023 الصادر عن (Ernst & Young) في نوفمبر، يستمر الاهتمام بالسياحة الصحية في تركيا في الزيادة. زار ما يقرب من 750 ألف شخص البلاد للحصول على الخدمات الصحية فقط في النصف الأول من عام 2023.

الدكتور Salih Onur Basat، جراح تجميل محترم في تركيا، يتعمق في الأسباب الكامنة وراء نجاح تركيا المزدهر في هذا المجال، لا سيما في العمليات الجراحية التجميلية. "أتوقع أن يستمر الطلب المتزايد على عمليات شد المؤخرة على الطريقة البرازيلية وشد البطن وشفط الدهون وتجميل الأنف وجراحات تجميل الثدي في تركيا حتى عام 2024."

أصبحت تركيا بسرعة مركزًا للتميز في الجراحة الاختيارية

يوضح الدكتور Basat، "أصبحت تركيا وجهة عالمية للجراحة الاختيارية والترميمية عالية الجودة وبأسعار معقولة، وذلك بفضل مرافقها الحديثة وخبرة المتخصصين الطبيين لدينا". ويسلط الضوء على المعايير العالية للبنية التحتية الصحية في تركيا والتزامها بالارتقاء بالجودة مع الأطباء المهرة وموظفي الرعاية الصحية.

نهج شامل لاستعادة شكل الجسم بعد الحمل

تعد عملية تجميل الأم، التي تشمل جراحة الثدي وشد البطن وشفط الدهون، عملية عصرية بين المرضى الدوليين. يؤكد الدكتور Basat على نهجه المصمم بشكل خاص، والذي يعالج التغيرات الفريدة في جسم المرأة بعد الولادة. وينصح المرضى بأهمية الراحة والالتزام بالمبادئ التوجيهية بعد الجراحة لضمان الشفاء الأمثل. تتجاوز عروض تركيا للجراحة التجميلية عملية تجميل الأم. يلاحظ الدكتور Basat شعبية عمليات تجميل الثدي، وشد المؤخرة على الطريقة البرازيلية، وشفط الدهون، وشد البطن، وعملية تجميل الأنف.

المرضى الدوليون الذين يبحثون عن تجربة سلسة في تركيا: اختر العيادة المسجلة

ينصح الدكتور Basat أولئك الذين يفكرون في الجراحة في تركيا: "لتحقيق النتائج المرجوة، من الأهمية بمكان اختيار جراح متخصص والحصول على توقعات واقعية بعد الجراحة". بالنظر إلى المستقبل، يركز قطاع السياحة الصحية في تركيا على هدفه الطموح البالغ 20 مليار دولار أمريكي، مدفوعًا ببنيته التحتية الصحية القوية وتميز طاقمه الطبي.

مع استمرار تركيا في التفوق في السياحة الصحية، وتقديم إجراءات تجميلية وطبية عالمية المستوى، فإنها تمثل وجهة جذابة للمرضى في جميع أنحاء العالم الذين يبحثون عن الجودة والقدرة على تحمل التكاليف والخبرة في مجال الرعاية الصحية.

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