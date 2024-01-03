نقابة الصحفيين العراقيين تثمن موقف رئيس الوزراء تجاه كبار السن من الصحفيين

2024-01-03 16:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعثمنت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الأربعاء، موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تجاه كبار السن من الصحفيين.وذكرت النقابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "تتقدم بشكرها وتقديرها لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وأعضاء مجلس الوزراء على موافقتهم بتخصيص مبلغ خمسة مليارات دينار لتغطية علاج الصحفيين العراقيين من كبار السن والمرضى والرواد ودعم تكافلهم الاجتماعي وتكافل وعلاج عوائل شهداء الصحافة".وأضافت، "كما وتثمن النقابة هذا القرار الإنساني من لدن رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وحرصهم على دعم الصحفيين ومتابعتهم للحالات الإنسانية لهم وتقديرا لجهودهم ودورهم المتميز في المساهمة في بناء الدولة ونقلهم الصورة المشرقة عن العراق وما يجري من تطور وتقدم فيه على أرض الواقع وعلى المجالات كافة أمام الرأي العام".وأكدت، أن "الصحفيين وأصحاب الأقلام الشريفة والكلمة الحرة سيواصلون العطاء والإبداع بذات الهمة من أجل إعلاء شأن العراق وخدمة أبناء شعبه العزيز ودعم جهود الحكومة المتميزة في مجال الخدمات وحملة الإعمار الواسعة التي يشهدها العراق حاليا".