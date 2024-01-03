الإعمار تحدد نسب إنجاز مشروع ماء تازة في كركوك

2024-01-03 16:34:06 - المصدر: واع

بغداد - واعحددت المديرية العامة للماء التابعة لوزارة الإعمار والإسكان، اليوم الأربعاء، نسب إنجاز مشروع ماء تازة في كركوك.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مدير عام المديرية العامة للماء عمار عادل حسين المالكي برفقة مدير ماء محافظة كركوك عباس اسماعيل وبمعية الكادر المتقدم في المديرية العامة للماء أجرى زيارة ميدانية لمشروع ماء تازة لمتابعة تنفيذ برنامج تقدم سير العمل وفق التوقيتات التعاقدية مع الشركة المنفذة".وأضاف البيان، أن "المالكي اطلع خلال جولته على مواقع ومنشآت المشروع، وتفقد مراحل عمل ونسب الإنجاز الحالية من قبل دائرة المهندس المقيم وكادر الشركة المنفذة".وأكد المالكي خلال اجتماع عقده في موقع المشروع مع الشركة المنفذة والمهندس المقيم والوفد الفني على، "زيادة ساعات العمل وبثلاثة شفتات استناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء، مع فتح جبهات عمل إضافية وزيادة عدد العاملين في مواقع المشروع كافة من أجل الإسراع في إنجازه نهاية العام الحالي"، مشيرا إلى "عزم المديرية العامة للماء على دعم وحل المشاكل والمعوقات كافة في سبيل تقدم سير العمل وعدم التوقف لاسيما وأن المشروع شهد نسبة إنجاز 60٪".ولفت إلى "وصول وجبة من المعدات الاستيرادية لأنابيب الدكتايل وملحقات الربط الداخلية".وتابع البيان، أن "مشروع ماء تازة بإشراف المديرية العامة للماء وتنفيذ شركة مجموعة ميلاد الدولية وبطاقة ٢٠٠٠م٣ بالساعة وشيد على مساحة ١١دونما ويخدم ناحية تازة وأكثر من ١٥ قرية مجاورة ويوفر الماء الصالح للشرب إلى أكثر ٥٠ ألف نسمة والجهة المستفيدة مديرية ماء محافظة كركوك".