العثور على اول جثة مجهولة الهوية في 2024 بديالى

2024-01-03 17:22:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء (3 كانون الثاني 2024)، العثور على جثة مجهولة الهوية على طريق رئيسي شرق ديالى، في اول حادثة خلال 2024.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "فريقا امنيا مشتركا عثر على جثة شاب في العشرينات من عمره مرمية على جانب طريق كنعان شرق ديالى وعليها اثار ضرب مبرح".

واضاف، ان "الجثة مجهولة الهوية حتى الان والتحقيقات مستمرة من اجل معرفة دوافع الجريمة"، مؤكدا بان "الحادث هول الاول من نوعه خلال 2024".

واشار الى انه "لايمكن التكهن بدوافع الجريمة قبل انتهاء التحقيقات".

وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت عن انخفاض الجريمة بكافة انواعها بنسبة 20% في العراق خلال 2023، وانخفاض الحوادث الجنائية بنسبة 40%، وهي نسب قابلت تشكيك من قبل المختصين والمراقبين خصوصا وان الداخلية لم تحصي عدد الحالات خلال 2023 ومقارنتها بعدد الحالات خلال 2022.



