السيد الحكيم يدين العمل الإرهابي في مدينة كرمان الإيرانية

2024-01-03 17:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأدان رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، العمل الإرهابي في مدينة كرمان الإيرانية.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بأشد عبارات الشجب والاستنكار ندين العمل الإجرامي الإرهابي في مدينة كرمان الإيرانية والذي خلف عشرات الضحايا في صفوف المدنيين، وإذ نبتهل إلى العلي القدير أن يرحم الشهداء ويلبس المصابين رداء الشفاء".وأضاف السيد الحكيم، "نعزي قائد الثورة الإسلامية والحكومة والشعب الإيراني ونشارك ذوي الشهداء العزاء والمواساة"، مجددا مطالبته المجتمع الدولي لا سيما الدول المتضررة من آفة الإرهاب بـ"التعاون والتكاتف لتجفيف منابع تمويله والحد من آثاره في زعزعة أمن واستقرار الشعوب".