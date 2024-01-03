أرقام لاعبي أسود الرافدين في كأس آسيا

2024-01-03 17:50:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نشر الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء (3 كانون الثاني 2024) الأرقام الرسمية للاعبي المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا التي ستنطلق في قطر في 12 من الشهر الجاري.

وشرع المنتخبُ الوطنيّ، صباح اليوم، بأولى وحداته التدريبيّة في العاصمةِ الإماراتية أبو ظبي ضمن المُعسكرِ التدريبيّ الذي يقام للفترة من 3 -10 من الشهر الحالي تحضيراً لنهائياتِ كأس آسيا 2023.

وشاركُ في تدريبات اليوم، التي احتضنتها مراكزُ التدريب المجاورة لملعبِ خليفة، 24 لاعباً هم كل من : جلال حسن ، أحمد باسل ، فهد طالب ، علي عدنان ، ريبين سولاقا، زيد تحسين، سعد ناطق ، حسين علي حيدر، الآن محي الدين، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى، أمير العماري ، أكام هاشم ، أحمد علي ، أسامة رشيد ، إبراهيم بايش ، منتظر ماجد ، دانيلو السعد ، يوسف أمين، بشار رسن ، علي جاسم ، زيدان إقبال ، أيمن حسين ، مهند علي.

ومن المؤمل أن يخوضَ المنتخب وحدةً تدريبيةً مسائية في المكان نفسه عند الساعةِ السادسة والنصف مساءً (18:30) بتوقيت بغداد، ويشارك فيها جميع اللاعبين الـ 26.

وسيلتقي المنتخب العراقي نظيره الكوري الجنوبي السبت المقبل في ودية قوية ومنقولة تلفزيونياً ضمن تحضيرات المنتخبين للبطولة الآسيوية.

وتضم مجموعة العراق كل من اليابان واندونيسيا وفيتنام.



