2024-01-03 17:54:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ردّت الهيئة التمييزية القضائية، يوم الأربعاء، شكوى تقدم بها السياسي العراقي جمال ناصر الكربولي والنائب باسم خشان بحل حزب "تقدم" الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.

وصادقت الهيئة، بحسب وثائق حصلت عليها وكالة شفق نيوز، على قرار دائرة الأحزاب باستمرار عمل حزب تقدم لعدم تحقق أي سبب من أسباب الحل الواردة في المادة 32 اولا من قانون الأحزاب.

وأشارت الهيئة إلى أن حل أي حزب يكون عبر تقديم طلب من دائرة الأحزاب.