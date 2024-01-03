انخفاض للدولار مع إغلاق البورصة المحلية
2024-01-03 18:01:00 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم- بغداد
انخفضت اسعار صرف الدولار أمام الدينار مع إغلاق البورصة المحلية مساء اليوم الأربعاء (3 كانون الثاني 2024).
وبلغت أسعار الصرف مقابل المائة دولار في أربع محافظات، كالآتي:
بغداد = 152,650 ديناراً.
أربيل = 152,550 ديناراً.
البصرة = 152,700 دينار.
نينوى= 152,650 ديناراً.
وسجلت اسعار الدولار صباح اليوم ارتفاعاً مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتبلغ 152900 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس الثلاثاء 152500 دينار مقابل 100 دولار.