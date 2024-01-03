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انخفاض للدولار مع إغلاق البورصة المحلية

انخفاض للدولار مع إغلاق البورصة المحلية
انخفاض للدولار مع إغلاق البورصة المحلية
2024-01-03 18:01:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

انخفضت اسعار صرف الدولار أمام الدينار مع إغلاق البورصة المحلية مساء اليوم الأربعاء (3 كانون الثاني 2024).

وبلغت أسعار الصرف مقابل المائة دولار في أربع محافظات، كالآتي:

بغداد =  152,650 ديناراً.

أربيل =  152,550 ديناراً.

البصرة =  152,700 دينار.  

 نينوى= 152,650 ديناراً.

وسجلت اسعار الدولار صباح اليوم ارتفاعاً مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتبلغ 152900 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس الثلاثاء 152500 دينار مقابل 100 دولار.

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