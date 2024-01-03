انخفاض للدولار مع إغلاق البورصة المحلية

2024-01-03 18:01:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

انخفضت اسعار صرف الدولار أمام الدينار مع إغلاق البورصة المحلية مساء اليوم الأربعاء (3 كانون الثاني 2024).

وبلغت أسعار الصرف مقابل المائة دولار في أربع محافظات، كالآتي:

بغداد = 152,650 ديناراً.

أربيل = 152,550 ديناراً.

البصرة = 152,700 دينار.

نينوى= 152,650 ديناراً.

وسجلت اسعار الدولار صباح اليوم ارتفاعاً مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتبلغ 152900 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس الثلاثاء 152500 دينار مقابل 100 دولار.