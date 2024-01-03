بمشاركة بطرس والحمادي.. المنتخب الوطني يجري وحدة تدريبية استعدادا لكأس آسيا

2024-01-03 18:02:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – احسان المرسوميأكد المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد، اليوم الأربعاء، أن جميع اللاعبين الـ 26 الذين دعاهم مدرب المنتخب الاسباني خيسوس كاساس سيشاركون في الوحدة التدريبية الثانية التي ستقام مساء اليوم في مدينة أبو ظبي الإماراتية .وقال عماد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جميع اللاعبين سيشاركون في الوحدة التدريبية المسائية من ضمنهم علي الحمادي وفرانس بطرس".وأضاف، أن "اللاعب فرانس بطرس غاب عن تدريبات الصباح بسبب إجراء فحوصات طبية خاصة بالاتحاد الآسيوي، سيتواجد ايضا في التدريبات المسائية "، مبينا أن "جميع اللاعبين يتمتعون بمعنويات عالية ، ولاتوجد أي شكوى من الإصابات".وبشأن حالة اللاعب ابراهيم بايش الذي كان قد أصيب مع فريقه القوة الجوية في إحدى مباريات دوري نجوم العراق ، أكد أن "اللاعب يتدرب بصورة طبيعية ولايشكو من أية آلام".