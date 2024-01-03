بعد معاناة ربع قرن.. وضع الحجر الأساس لمشروع مجاري في منطقة ببغداد (صور)

2024-01-03 18:08:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء (3 كانون الثاني 2024) الحجر الأساس لمشروع تنفيذ شبكة جديدة للصرف الصحي مع محطة غاطسة وخط دفع لخدمة منطقة الرواد ضمن قاطع بلدية الشعلة.

وذكر بيان للامانة تلقته "بغداد اليوم"، انه "واشارة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ارست دائرة مجاري بغداد وبتوجيه من امين بغداد الحجر الأساس لمشروع تنفيذ شبكة صرف صحي لمحلة 444 منطقة الرواد ضمن قاطع بلدية الشعلة".

واضاف ان "المشروع يضم تنفيذ شبكة بطول 25 كم مع توصيلات الدور بطول 15 كم وتنفيذ محطة غاطسة وخط دفع بقطر 800 ملم وبطول 2 كم لخدة المنطقة وانهاء معاناتها طوال 25 عاماً مضت".

وأشار البيان إلى، ان "أمانة بغداد اكملت تنفيذ شبكة الماء للمنطقة وستباشر خلال اليومين المقبلين خدمات الصرف الصحي وحين اكمالها ستدخل اعمال دائرة المشاريع والدائرة البلدية لتطوير قطاع الطرق وتنفيذ الخدمات الاخرى المتبقية".