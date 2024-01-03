الأرقام الرسمية للاعبي منتخبنا الوطني في نهائيات آسيا

2024-01-03 18:20:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن أرقام لاعبي منتخبنا الوطني المشارك في نهائيات آسيا التي تستضيفها قطر للفترة من 12 كانون الثاني الحالي ولغاية 6 شباط المقبل.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "حارس مرمى منتخبنا فهد طالب يحمل الرقم (1)، وريبين سولاقا الرقم (2) ، وحسين علي (3) ، وسعد ناطق (4) ، وفرانس بطرس (5) ، وعلي عدنان (6) ، و يوسف الأمين (7) ، وإبراهيم بايش (8) ، وعلي الحمادي (9) ، ومهند علي – ميمي (10) ، وزيدان إقبال (11) ، والحارس جلال حسن (12) وبشار رسن (13) واكام هاشم (14) ، والان محيي الدين (15) وأمير العماري (16) ، وعلي جاسم (17) ، وأيمن حسين (18) ، ودانيلو السعيد (19) ، وأسامة رشيد (20) ، وأحمد علي (21) ، والحارس أحمد باسل (22) و ميرخاس دوسكي (23) وزيد تحسين (24) و أحمد يحيى (25) ومنتظر ماجد (26)".