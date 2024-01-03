الأرقام الرسمية للاعبي منتخبنا الوطني في نهائيات آسيا
2024-01-03 18:20:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن أرقام لاعبي منتخبنا الوطني المشارك في نهائيات آسيا التي تستضيفها قطر للفترة من 12 كانون الثاني الحالي ولغاية 6 شباط المقبل.
وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "حارس مرمى منتخبنا فهد طالب يحمل الرقم (1)، وريبين سولاقا الرقم (2) ، وحسين علي (3) ، وسعد ناطق (4) ، وفرانس بطرس (5) ، وعلي عدنان (6) ، و يوسف الأمين (7) ، وإبراهيم بايش (8) ، وعلي الحمادي (9) ، ومهند علي – ميمي (10) ، وزيدان إقبال (11) ، والحارس جلال حسن (12) وبشار رسن (13) واكام هاشم (14) ، والان محيي الدين (15) وأمير العماري (16) ، وعلي جاسم (17) ، وأيمن حسين (18) ، ودانيلو السعيد (19) ، وأسامة رشيد (20) ، وأحمد علي (21) ، والحارس أحمد باسل (22) و ميرخاس دوسكي (23) وزيد تحسين (24) و أحمد يحيى (25) ومنتظر ماجد (26)".
أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن أرقام لاعبي منتخبنا الوطني المشارك في نهائيات آسيا التي تستضيفها قطر للفترة من 12 كانون الثاني الحالي ولغاية 6 شباط المقبل.
وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "حارس مرمى منتخبنا فهد طالب يحمل الرقم (1)، وريبين سولاقا الرقم (2) ، وحسين علي (3) ، وسعد ناطق (4) ، وفرانس بطرس (5) ، وعلي عدنان (6) ، و يوسف الأمين (7) ، وإبراهيم بايش (8) ، وعلي الحمادي (9) ، ومهند علي – ميمي (10) ، وزيدان إقبال (11) ، والحارس جلال حسن (12) وبشار رسن (13) واكام هاشم (14) ، والان محيي الدين (15) وأمير العماري (16) ، وعلي جاسم (17) ، وأيمن حسين (18) ، ودانيلو السعيد (19) ، وأسامة رشيد (20) ، وأحمد علي (21) ، والحارس أحمد باسل (22) و ميرخاس دوسكي (23) وزيد تحسين (24) و أحمد يحيى (25) ومنتظر ماجد (26)".