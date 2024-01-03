"المدينة العطشى".. بشرى حكومية لانهاء معاناة سنين

2024-01-03 18:30:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

زفت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الأربعاء (3 كانون الثاني 2024) بشرى لأهالي منطقة النهروان جنوب شرقي العاصمة بغداد بعد معاناة لسنين طويلة من العطش وشحة المياه لاسيما في مواسم الصيف اللاهبة بالعراق.

وقالت الاعمار في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مشروع ماء النهروان وصل إلى مراحله الأخيرة".

ولفتت الى ان "المشروع نُفذ بإشراف المديرية العامة للماء، عن طريق شركة الفاروق التابعين للوزارة، وصُمم ليعمل بطاقة تشغيلية مقدارها 4000 م 3/ساعة".

وأكدت الاعمار، ان "المشروع سيعمل على سد حاجة 300 الف مواطن من أهالي منطقة النهروان و الكرغولية و 9 نيسان".

يذكر ان دائما ما تلقي مشكلة الماء بظلالها على أسر مدينة النهروان وخصوصاً في فصل الصيف اللاهب حيث يعتمد السكان هناك على عملية خزنه (الماء) في خزانات فوق وداخل البيوت، وما أن ينقطع الماء فيها حتى يجف كل شيء بدءا ًبالشوارع مروراً بالساحات، حتى يغدو حديث الناس المتململة من صعوبة العيش في ظل ازمته المتكررة.

وتشهد المدينة تظاهرات شعبية غاضبة في أشهر الصيف مع فشل المحاولات الحكومية في تأمين مياه الشرب ومعاناة الأهالي في الحصول على المياه رغم حفر الآبار داخل وخارج بيوتهم لاستخراج ماء لم يصلح أغلبه حتى للغسل بسبب أحتوائه على مواد كيميائية ورائحة مياه الصرف الصحي.