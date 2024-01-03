أمانة بغداد ترسي حجر الأساس لمشروع تنفيذ شبكة صرف صحي في الرواد

2024-01-03 18:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، إرساء الحجر الأساس لمشروع تنفيذ شبكة جديدة للصرف الصحي مع محطة غاطسة وخط دفع لخدمة منطقة الرواد.وذكر بيان للأمانة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "إشارة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني, أرست دائرة مجاري بغداد وبتوجيه من أمين بغداد الحجر الأساس لمشروع تنفيذ شبكة صرف صحي لمحلة 444 منطقة الرواد ضمن قاطع بلدية الشعلة".وأضاف، أن "المشروع يضم تنفيذ شبكة بطول 25 كم مع توصيلات الدور بطول 15 كم وتنفيذ محطة غاطسة وخط دفع بقطر 800 ملم وبطول 2كم لخدمة المنطقة وإنهاء معاناتها طوال 25 عاماً مضت".وأشار، إلى أن "أمانة بغداد أكملت تنفيذ شبكة الماء للمنطقة وستباشر خلال اليومين المقبلين خدمات الصرف الصحي وحين إكمالها ستدخل أعمال دائرة المشاريع والدائرة البلدية لتطوير قطاع الطرق وتنفيذ الخدمات الأخرى المتبقية".