نيجيرفان بارزاني يدين تفجير إيران

2024-01-03 19:04:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، الهجمات التي ضربت مدينة كرمان الايرانية وأوقعت عشرات الضحايا.

وقال في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "ندين الهجمات الإرهابية التي استهدفت اليوم مدينة كرمان في جمهورية إيران الإسلامية، والتي ادت إلى مقتل وجرح العشرات من المواطنين الإيرانيين".

وأضاف "نتقدم بتعازينا لقيادة وحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والرحمة لارواح الضحايا والصبر والسلوان لذويهم و الشفاء العاجل للجرحى".

تتمة ..