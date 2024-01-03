أبرزها فوز الشرطة على "آلياته".. 7 انتصارات في دوري المحترفين لكرة الصالات

2024-01-03 19:34:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت، اليوم الأربعاء، سبع مباريات ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز نادي غاز الجنوب على نادي القوة الجوية بنتيجة 3-1، وفوز نادي بلدية البصرة على نادي الدفاع الجوي بنتيجة 7-4 ، وفوز نادي الحشد الشعبي على نادي الشباب البصري بنتيجة 4-3.

كما فاز نادي نفط البصرة على نادي الشرقية بنتيجة 3-2، ونادي الشرطة على نادي آليات الشرطة بنتيجة 5-0، وفوز نادي الموارد المائية على نادي نينوى بنتيجة 7-3 ، وفوز نادي نفط الوسط على نادي مصافي الوسط بنتيجة 6-3.