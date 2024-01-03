الإعمار تعلن المباشرة بالروافد الكونكريتية لأحد مشاريع فك الاختناقات

2024-01-03 20:06:06 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، مباشرتها بتثبيت الروافد الكونكريتية لأحد مشاريع فك الاختناقات في بغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أننا "باشرنا بإشراف دائرة الطرق والجسور التابعة للوزارة بنصب وتثبيت (159) رافدة كونكريتية، لمشروع إنشاء مجسر على قناة الجيش لربط شارع الداخل باتجاه شارع فلسطين (حي المهندسين)، ضمن الحزمة الأولى لمشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد".وأضافت، أن "العمل يستمر على مدار الساعة في رفع وتثبيت الروافد الكونكريتية، التي سبق وأن تم تجهيزها في موقع المشروع، بعد إنجاز صب الركائز الكونكريتية والأعمدة والجسور العرضية للمجسرات وتثبيت الوسائد المطاطية".وتابعت أن "المشروع يشمل تصميم وتنفيذ مجسرات على امتداد طريق قناة الجيش لممري الذهاب والإياب، مع إنشاء طريق لربط جهة شرق القناة (حي الأمانة) بغربها عند (حي المهندسين)، متضمنا إنشاء جسر على نهر القناة".