"في الثانية الأخيرة".. "الرمية الثلاثية" ترجح كفة سلة النفط على الدفاع الجوي

2024-01-03 20:16:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في مباراة مثيرة، قلب فريق نادي النفط لكرة السلة، اليوم الأربعاء، الطاولة على نادي الدفاع الجوي بفوزه بفارق نقطة واحدة في مباريات الدوري الممتاز.

وبعد انتهاء الوقت الاضافي بالتعادل تم تمديد المباراة ليتقدم الدفاع الجوي بنقطتين حتى "الثانية الأخيرة" ليرسل محترف النفط شاين جيبسون كرة من خارج منطقة "الزون" ليسجل منها ثلاث نقاط ليتفوق النفط على الدفاع الجوي بفارق نقطة ويكسب النفط ثلاث نقاط صعبة بعد حسم المباراة لصالحه بنتيجة (75_76) نقطة.

وفي مباراة ثانية فاز نادي دجلة الجامعة على نادي غاز الشمال بفارق 32 نقطة وبنتيجة (97-64) نقطة لحساب الدوري الممتاز بكرة السلة.

ويواجه نادي الكرخ، نادي الكهرباء مساء يوم غد الخميس على قاعة نادي الكرخ لحساب الدوري الممتاز بكرة السلة.