حملة مكثفة على وقوف المركبات المخالفة في حي الخضراء

2024-01-03 20:27:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني اليوم الأربعاء (3 كانون الثاني 2024)، بمباشرة مفارز مرور اليرموك بحملة مكثفة على مخالفات وقوف المركبات في حي الخضراء.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "تنفيذاً لتوجيهات مدير مرور بغداد الكرخ اللواء صباح عبد الحسن الربيعي، باشرت مفارز قاطع مرور اليرموك بإجراء حملة مكثفة حول مخالفة وقوف المركبات في الاماكن الممنوع الوقوف فيها والوقوف المائل والعشوائي ضمن منطقة حي الخضراء".

واضاف "لذلك ندعو الأخوة سائقي مركبات الى الالتزام وركن المركبات في الأماكن المخصصة وايضا الالتزام بقواعد السير والمرور بخلاف ذلك سيُعرض المخالف نفسه للمسائلة القانونية".