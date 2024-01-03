إدانات عراقية للعمل الإرهابي الذي استهدف كرمان الإيرانية

2024-01-03 20:38:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأدانت عدد من الشخصيات والأحزاب العراقية، اليوم الأربعاء، العمل الإرهابي الذي استهدف محافظة كرمان الإيرانية، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين.وقال زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه" بأشد عبارات الشجب والاستنكار ندين العمل الإجرامي الإرهابي في مدينة كرمان الإيرانية والذي خلف عشرات الضحايا في صفوف المدنيين، وإذ نبتهل إلى العلي القدير أن يرحم الشهداء ويلبس المصابين رداء الشفاء".بدوره، أدان رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، الاستهداف الإرهابي لمحافظة كرمان الإيرانية، مؤكداً أن الإرهاب والعنف والحروب غدت جزءاً من أجندات دولية منظمة لضرب أمن الشعوب واستقرار الدول.وتقدم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "بأحر التعازي والمواساة للمرشد الإيراني للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي الخامنئي ولقيادة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بضحايا تفجيرات كرمان التي استهدفت حشود الوافدين لمرقد القائد الشهيد قاسم سليماني في ذكرى استشهاده الرابعة".وأضاف، إننا "إذ ندين بشدة هذا العمل الإرهابي الصهيوني الجبان، نؤكد وقوفنا مع إخواننا في الجمهورية الإسلامية، وثقتنا العالية أن كل محاولات زعزعة أمن واستقرار إيران وثنيها عن مواقفها الشجاعة المشرفة مع شعب غزة ومقاومته البطلة والشعوب المظلومة، مصيرها الفشل ككل المؤامرات الصهيونية التي تواجهها منذ عقود بثبات وحكمة وإرادة قوية وتحدٍ شجاع لقوى الاستكبار".وأدان تحالف العزم، اليوم الأربعاء، التفجير الذي استهدف مدينة كرمان الإيرانية وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا.وذكر التحالف، إننا "ندين ونشجب العمل الإجرامي الإرهابي الذي استهدف مدينة كرمان الإيرانية وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا الأبرياء من المدنيين؛ مؤكدين أن مثل هذه الأعمال الشنيعة التي تستهدف المدنيين الأبرياء وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة تتعارض بشكل تام مع قيم الإنسانية والسلام والعدالة".فيما عبّر حزب الدعوة الإسلامية، اليوم الأربعاء، عن بالغ استنكاره وإدانته للتفجير الإرهابي في مدينة كرمان الإيرانية، لافتاً، إلى أن "قتل الأبرياء والناس العزل ليس دليل شهامة وشجاعة بل خسة ونذالة وجبن، طبعت عليها نفوس المنافقين وقتلة الأنبياء والرسل.وكانت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قد أفادت، اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداء الإرهابي عند مرقد الشهيد قاسم سليماني في مدينة كرمان إلى 103 شهداء ونحو 150 جريحا حالة بعضهم حرجة.وذكرت الوكالة، أن "الانفجارين الإرهابيين وقعا قرابة الساعة الثالثة مساء في مدينة كرمان وسط إيران، اليوم الأربعاء، ضمن احتفالات إحياء ذكرى اغتيال الشهيد قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري.وأفادت العلاقات العامة لمنظمة الطوارئ الإيرانية، بأن حصيلة ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي وقع قرب مقبرة شهداء كرمان حيث كان آلاف الأشخاص يحيون الذكرى الرابعة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني ارتفعت إلى 103 شهداء و نحو 150 جريحا حالة بعضهم حرجة ما قد يرفع حصيلة الشهداء.هذا ودخلت مستشفيات مدينة كرمان حالة التأهب حيث استقبلت الجرحى لتقديم الإسعافات لهم .