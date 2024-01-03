مكتب السيد السيستاني يعزي الشعب الإيراني بالحادث الإرهابي في كرمان

2024-01-03 20:42:06 - المصدر: واع

بغداد - واععزى مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، اليوم الأربعاء، الشعب الإيراني بالحادث الإرهابي في محافظة كرمان.وذكر مكتب السيد السيستاني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم في محافظة كرمان وأسفر عن استشهاد وجرح المئات من الأبرياء لهو مدعاة لمزيد من الحزن والأسى".وأضاف، أننا "إذ نتقدم بالتعازي إلى الأسر المكلومة وعموم الشعب الإيراني، نسأل من الله أن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل ويمن على شهداء الحادث بالرحمة والرضوان".