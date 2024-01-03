المندلاوي يدين العمل الإرهابي في كرمان ويؤكد تضامن العراق حكومة وشعبا مع إيران

2024-01-03 20:50:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأدان رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، العمل الإرهابي في كرمان، مؤكدا تضامن العراق حكومة وشعبا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، أدان الجريمة الإرهابية التي شهدتها مدينة كرمان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية و أدت إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من الذين كانوا يحيون الذكرى الرابعة لاستشهاد الجنرال قاسم سليماني".وأضاف المندلاوي- بحسب البيان- "نتقدم بخالص التعازي والمواساة للشعب الإيراني وحكومته بالجريمة الإرهابية الغادرة التي استهدفت زوار ضريح الشهيد قاسم سليماني و أدت إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، ونعرب عن تضامن العراق حكومة وشعباً مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه هذا العدوان الإرهابي الغاشم".وتابع، أن "اختيار هذا التوقيت وما تشهده المنطقة من توتر أمني جراء تصاعد حدة الحرب الصهيونية على غزة ينذر بخطر كبير ويكشف عن مؤامرة تحاك لزعزعة استقرار المنطقة لتضليل العالم عما يدور حاليا في دولة فلسطين من تدمير وإبادة جماعية".