2024-01-03 21:12:59 - المصدر: شركة realme

أصدر سكاي لي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة realme، خطابًا مفتوحًا في بداية عام 2024، يعلن فيه أن عام 2024 سيكون عام تغيير العلامة التجارية لشركة realme. أوضحت الرسالة المفتوحة مهمة realme الجديدة وموقع علامتها التجارية وروحها. يقول سكاي لي إن شركة realme ستحول نظرة علامتها التجارية من كونها علامة تجارية "موجهة نحو الفرص" إلى كونها علامة تجارية "موجهة نحو العلامة التجارية"، وسيكون هذا هو الأساس لتطورها الاستراتيجي للمضي قدمًا.

علامة تجارية تقنية تفهم المستخدمين الشباب بشكل أفضل.

تأسست شركة realme في سوق الهواتف الذكية شديد المنافسة ، وسرعان ما رسخت مكانتها من خلال استراتيجية تطوير متميزة: تقديم تقنيات وتصميمات أفضل للمستخدمين الشباب حول العالم. في السنوات الخمس الماضية، اكتسبت شركة realme رؤى عميقة حول الأجيال الشابة وتواصل في تقديم منتجات ذات أداء وتصميم متطور لأكثر من 200 مليون مستخدم حول العالم.

في بداية السنوات الخمس التالية، واستنادًا إلى فهمها العميق للمستخدمين الشباب وتوجيه تطوير الشركة، نقلت شركة realme مكانة علامتها التجارية من استراتيجية عصرية إلى استراتيجية أكثر انفتاحًا وأوسع نطاقًا، لتكون علامة تجارية تكنولوجية تفهم المستخدمين الشباب بشكل أفضل. قال سكاي لي: "إن تركيز موقعنا الجديد لا ينصب على إعادة التوجيه بقدر ما هو الانفتاح. وهذا سيوجه استثماراتنا وتطويرنا على المدى الطويل، مما سيساعدنا على التواصل بشكل أفضل مع المزيد من المستخدمين الشباب، في المزيد من الأسواق، والمزيد من المناطق حول العالم.

بفضل أصول علامتها التجارية لمدة 5 سنوات وتقدير المستخدمين الشباب، تهدف شركة realme إلى تحقيق مستوى أعلى في معاييرها. تركز شركة realme على تجربة العلامة التجارية وتجربة المنتج أكثر من ذي قبل بهدف تجاوز توقعات المستخدمين الشباب، بدءًا من البدء بالمستحيل ورفع المعايير لجعله ممكنًا. لذلك، قامت شركة realme بمراجعة مهمتها لتعكس بشكل أكثر دقة تطلعاتها للتنمية المستقبلية: للسماح للمستخدمين الشباب حول العالم بالاستمتاع بتجارب تقنية تتجاوز التوقعات. من خلال الحفاظ على وفائها لنيتها الأصلية، ستتحرك شركة realme للأمام بتركيز وطموح أكبر، وتكون على استعداد لاستكشاف إمكانيات جديدة وتحقيق اختراقات للوصول إلى تطلعاتها.

من "الموجهة نحو الفرص" إلى "الموجهة نحو العلامة التجارية".

تضع شركة realme دائمًا الشباب في قلب اهتمامها وتلتزم بالتركيز على المستخدم لتعزيز قدرتها التنافسية في ثلاثة مجالات: قوة المنتج، والقوة التكنولوجية، وقوة العلامة التجارية. وهذا سيوجه شركة realme لتحقيق نمو طويل الأمد وعالي الجودة.

لتحقيق اختراقات في قوة المنتج، تواصل شركة realme الالتزام باستراتيجياتها "الأفضل ببساطة" و"لا انتقال ، لا إطلاق" مع توضيح موضع خطوط إنتاجها الثلاثة: سلسلة GT التي تم تصنيفها على أنها رائدة أداء من المستوى التالي، وسلسلة الأرقام(نمبر) تم وضعها كتصوير من الجيل التالي ، وسلسلة C التي تم وضعها على أنها اساسية.

علاوة على ذلك، ستركز ريلمي على تحسين تجربة المنتج في المجالات الثلاثة للأداء والتصوير والتصميم، بالتعاون مع أكثر من 30 شريكًا رائدًا في مجال التكنولوجيا مع الاستثمار بشكل أكبر في البحث والتطوير. وهذا سيمكن شركة realme من تقديم أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا مباشرة لمستخدميها الشباب.

وفيما يتعلق بقوة العلامة التجارية، لا تزال ريلمي تركز على جيل الشباب وستعمل على تحسين آلية رؤية العملاء لتكون أكثر تكيفا واستجابة في نهجها. قال سكاي لي، إن شركة realme ستكون قادرة على تنفيذ رؤى المستخدم الجديدة بشكل مباشر في علامتها التجارية وتطوير منتجاتها، حتى أثناء وجودها في منتصف المشاريع، مما يجعل تجربة العلامة التجارية تبدو أكثر مرونة وديناميكية وثلاثية الأبعاد.

مع التركيز على قوة المنتج والقوة التكنولوجية وقوة العلامة التجارية، باعتبارها القدرة التنافسية الأساسية، فإنها تمكن شركة realme من تقديم أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا مباشرة إلى المستخدمين الشباب، مع تعزيز مكانتها كعلامة تجارية تقنية تفهم المستخدمين الشباب بشكل أفضل من الفكرة إلى الواقع.

علاوة على ذلك، تطرح شركة realme شعارًا جديدًا: لنجعله حقيقة ((Let’s Make it real. يحتفظ الشعار الجديد بروح مبادرة realme’s Dare to Leap (الانتقال الى الأمام ) مع التركيز بشكل أكبر على المستخدمين الشباب، وتحقيق فوائد حقيقية وواضحة وملموسة لحياتهم. في بداية السنوات الخمس المقبلة، ستظل شركة realme وفية لنيتها الأصلية، حيث تكبر مع الشباب لتصبح علامة تجارية تكنولوجية تفهم المستخدمين الشباب بشكل أفضل وترضي مساعيهم الروحية وقيمهم العاطفية لجعلها حقيقية.

نبذة عن ريلمي:

شركة ريلمي هي شركة عالمية تعمل في مجال تكنولوجيا المستهلك، وهي تعمل على إحداث تغيير جذري في سوق الهواتف الذكية من خلال تسهيل الوصول إلى التقنيات المتطورة. إنها توفر مجموعة من الهواتف الذكية وأجهزة تكنولوجيا نمط الحياة ذات المواصفات المتميزة والجودة والتصميمات التي تحدد الاتجاه للمستهلكين الشباب. أسسها سكاي لي في عام 2018 وبدافع من روحها "Dare to Leap"، أصبحت realme واحدة من أفضل 5 شركات للهواتف الذكية في 30 سوقًا عالميًا في ثلاث سنوات فقط، ودخلت realme أسواقًا متعددة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين وجنوب شرق آسيا. جنوب آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، ولديها قاعدة مستخدمين عالمية تزيد عن 200 مليون.

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