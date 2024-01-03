العراق يدين تفجير ايران ويبدي استعدادا لتقديم المساعدة

2024-01-03 21:28:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أدانت الرئاسات العراقية، يوم الأربعاء، التفجير الذي وقع في مدينة كرمان الإيرانية وأبدت استعدادها لتقديم المساعدة.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تدين التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مدينة كرمان الإيرانية، واسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى من المدنيين الابرياء".

وأكدت الرئاسة، "تضامن العراق ووقوفه في مواجهة هذا العمل الإرهابي المشين، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية قيادة وحكومة وشعبا بهذا الحادث الاليم".

من جانبه، قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تدين الحكومة العراقية الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة كرمان، في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأدى إلى سقوط العشرات من الضحايا، وتعلن حكومتنا عن تضامنها مع إيران، حكومةً وشعباً، أمام هذا الحادث الأليم".

واضاف، "كما نعلن عن استعداد العراق لتقديم جميع أنواع المساعدة، بما يخفف من شدة هذا الفعل الإجرامي الجبان".

وأفادت هيئة الطوارئ الإيرانية، اليوم الأربعاء، بان عدد ضحايا التفجيرين في كرمان ارتفع إلى 103 قتلى و141 جريحا.