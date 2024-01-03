رئاسة الجمهورية تدين التفجيرات الإرهابية في مدينة كرمان الإيرانية

2024-01-03 21:38:01 - المصدر: واع

بغداد - واع‏أدانت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مدينة كرمان الإيرانية، فيما أكدت تضامن العراق ووقوفه في مواجهة هذا العمل الإرهابي المشين.وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئاسة الجمهورية تدين التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مدينة كرمان الإيرانية، وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى من المدنيين الأبرياء".وأكدت رئاسة الجمهورية بحسب البيان: "تضامن العراق ووقوفه في مواجهة هذا العمل الإرهابي المشين".وأعربت الرئاسة عن "خالص تعازيها ومواساتها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعبا بهذا الحادث الأليم، داعين الباري -عز وجل- أن يتغمد الضحايا برحمته ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل".