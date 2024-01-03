الخارجية تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف كرمان الإيرانية

2024-01-03 21:44:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأدانت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، التفجير الإرهابي الذي استهدف محافظة كرمان الإيرانية.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف المدنيين في محافظة كرمان بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وأدى إلى سقوط عشرات الضحايا والمصابين، وتُعرب الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الإيراني ولذوي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".وجددت التأكيد على "موقفها الثابت بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لمواجهة الإرهاب، وكذلك رفضها لجرائم العنف والتطرف بجميع صورها وأشكالها".