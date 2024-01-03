"بسبب التمويل".. المفوضية الاتحادية تقترح تأجيل انتخابات اقليم كوردستان.. وثيقة

2024-01-03 22:26:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اقترحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد، يوم الأربعاء، تأجيل انتخابات اقليم برلمان كوردستان.

واقترحت المفوضية في كتاب رسمي وجهته الى مكتب رئيس اقليم كوردستان، موعداً جديداً لإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان يتم تحديده بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وقال مسؤول إعلام المفوضية عماد جميل، إن "المفوضية لا يمكنها إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان نتيجة تأجيل المحكمة الاتحادية لقرارها الخاص بمقاعد المكونات إلى الـ21 من الشهر الجاري".

وأضاف أن "المدة المتاحة أمام المفوضية ليست كافية لاتخاذ الإجراءات الضرورية والخاصة بإجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان"، مؤكدا أن "مفوضية الانتخابات أبلغت رئاسة الإقليم رسميا بتعذر إجراء الانتخابات في موعدها"، داعية إياها إلى "تحديد موعد جديد بالتوافق مع الأطراف السياسية".