إدانات سياسية للهجوم الإرهابي في مدينة كرمان الإيرانية

2024-01-03 22:46:06 - المصدر: واع

بغداد – واعأدانت عدد من الزعامات السياسية للحادث الإرهابي في مدينة كرمان الإيرانية الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى.وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، أدان الجريمة الإرهابية التي شهدتها مدينة كرمان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية و أدت إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من الذين كانوا يحيون الذكرى الرابعة لاستشهاد الجنرال قاسم سليماني".وأضاف المندلاوي- بحسب البيان- "نتقدم بخالص التعازي والمواساة للشعب الإيراني وحكومته بالجريمة الإرهابية الغادرة التي استهدفت زوار ضريح الشهيد قاسم سليماني و أدت إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، ونعرب عن تضامن العراق حكومة وشعباً مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه هذا العدوان الإرهابي الغاشم".وتابع، أن "اختيار هذا التوقيت وما تشهده المنطقة من توتر أمني جراء تصاعد حدة الحرب الصهيونية على غزة ينذر بخطر كبير ويكشف عن مؤامرة تحاك لزعزعة استقرار المنطقة لتضليل العالم عما يدور حاليا في دولة فلسطين من تدمير وإبادة جماعية".من جانبه ذكر المكتب الاعلامي لنائب رئيس البرلمان في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد أدان العملية الإرهابية في محافظة كرمان جنوبي إيران، الذي أدى وللأسف الشديد إلى وقوع المئات من الضحايا والجرحى".وبعث نائب الرئيس، خالص التعازي والمواساة إلى عوائل الضحايا، وأعلن عن تضامنه مع الجمهورية الإسلامية في هذا المصاب الأليم، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.من جهته، قال رئيس تحالف نبني هادي العامري، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "نتقدم بخالص التعازي وبالغ المواساة الى الشعب الإيراني الشقيق، والى الإمام السيد علي الخامنئي ، والى عوائل شهداء التفجيرين الإرهابيين اللذين إستهدفا محبي الشهيد القائد قاسم سليماني، القاصدين مثواه الطاهر في ذكرى إستشهاده، لتجديد عهدهم في السير على خطاه.وتابع: كما نؤكد قناعتنا الراسخة بأن إزدياد وتيرة الأعمال الوحشية الصهيونية الأميركية مؤخراً، وإستهدافها لجميع دول محور المقاومة، إنما يعبّر عن عمق القلق الجدي والإرتباك الذي تحوّل الى سعارٍ وهوسٍ أصابا كلاً من أميركا وإسرائيل على أيدي أمة المقاومة التي أرسى دعائمها الشهيدان القائدان الحاج قاسم وأبو مهدي المهندس ".وختم القول: تغمّد الله الشهداء بواسع رحمته، وتلطّف على الجرحى بالشفاء العاجل.