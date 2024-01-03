تفجير طائرة مسيرة في بابل

2024-01-03 23:16:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد سكان في محافظة بابل، مساء الأربعاء، بسماعهم دوي انفجار هز المحافظة.

فيما قال المتحدث باسم قيادة شرطة المحافظة العميد عادل الحسيني، لوكالة شفق نيوز، إن دوي الانفجار نجم عن تفجير مسيطر عليه من قبل القوات الأمنية بناحية النيل في محافظة بابل،

وعن طبيعة التفجير، بين الحسيني، أن التفجير كان لطائرة مسيرة عثر عليها صباحا، على الطريق الدولي الرابط بين بابل والديوانية، موضحا أن تفجيرها تم من قبل مكافحة المتفجرات دون أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وطمأن الأهالي، بعدم وجود أي تفجير ارهابي أو قصف مسير كما يشاع في التواصل.