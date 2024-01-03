الصدر يقرر إلغاء إقامة الصلاة الموحدة الجمعة المقبلة في مراكز المحافظات

2024-01-03 23:34:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قرر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء (3 كانون الثاني 2024)، إلغاء إقامة صلاة الجمعة الموحدة في مراكز المحافظات التي كان من المقرر إقامتها في الجمعة القادمة.

وأفاد بيان لمكتبه الخاص تلقته "بغداد اليوم"، بان "إلغاء إقامة صلاة الجمعة الموحدة كان حسب توجيهات الصدر".

وكان الصدر وجه أول أمس انصاره الى إقامة صلاة موحدة في الجمعة المقبلة في المحافظات بمناسبة الذكرى السنوية لإقامتها في عموم العراق بأمر من والده الشهيد محمد محمد صادق الصدر.