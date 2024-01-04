روما يجد بديل مورينيو

2024-01-04 07:24:01 - المصدر: واع

متابعة - واعكشفت شبكة سبورت ميديا سيت أنّ نادي روما يراقب مدرب نادي مونزا رافاييلي بالادينو.وأشارت الشبكة إلى أن إدارة روما تقدّر العمل الذي يقوم به صاحب الـ40 عاما مع نادي مونزا ويفكر في التعاقد معه في الموسم المقبل في حال لم يجدد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عقده في الصيف المقبل والذي ينتهي في صيف العام 2024.يذكر أن نابولي يرغب هو الآخر في التعاقد مع بالادينو في الموسم المقبل حيث يحظى باهتمام رئيس النادي أوريليو دي لورينتس.