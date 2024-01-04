مبابي يسجل رقما قياسيا تاريخيا مع باريس سان جرمان

2024-01-04 08:08:01 - المصدر: واع

متابعة – واعسجل الفرنسي كيليان مبابي هدفه رقم 22 في 23 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، بعد هدف في مرمى تولوز في مباراة كأس الأبطال على ملعب بارك دي برينس، والتي انتهت بفوز باريس سان جرمان 2-0.وهدف مبابي بمرمى تولوز هو الهدف رقم 111 له على ملعب بارك دي برينس ليصبح الهداف التاريخي لباريس سان جرمان في هذا الملعب بالذات بعد أن كان متساويا مع الأوروغوياني أدينسون كافاني.وأحرز باريس سان جرمان باكورة ألقابه بقيادة مدربه الجديد الإسباني لويس إنريكي بفوزه على تولوز 2-صفر في مباراة كأس الأبطال على ملعب بارك دي برينس.وتجمع كأس الأبطال تقليديا بين بطل الدوري وبطل الكأس، واللقب هو الحادي عشر لفريق العاصمة الفرنسية في آخر 22 نسخة.