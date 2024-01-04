الطقس.. موجات ضباب وسط العراق وأمطار غزيرة وثلوج في كوردستان

2024-01-04 08:40:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال الراصد الجوي العراقي صادق عطيه، إن أجواء الطقس مستقرة اليوم الخميس وغداً الجمعة في أغلب المدن عدا مدن شمال البلاد تكون فيها الأجواء غائمة جزئيا أو كليا.

وأشار في مجمل توقعاته التي يكتبها عبر التواصل، إلى فرص هطول زخات من الامطار اليوم الخميس في الموصل ودهوك واربيل تمتد غداً الجمعة لتشمل السليمانية وكركوك، مبينا أن الفرص واردة للغزارة في دهوك وشمال اربيل والسليمانية (ضمن اقليم كوردستان).

ولفت الى هطول ثلجي على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، لتعود الاجواء للاستقرار يوم السبت.

ونوه أيضا إلى تردي الرؤية الافقية فجر الخميس بسبب الضباب في بعض مناطق نينوى واربيل وشرق الانبار والسليمانية .

اما فجر غدا الجمعة، يقول عطيه، فتشمل جنوب بغداد وبعض مناطق النجف وكربلاء وبابل موجات من الضباب.